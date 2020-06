Serie B, Pescara-Empoli: tre punti per sperare nei playoff e la sfida degli ex: Mancuso e Pucciarelli

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Da venerdì a lunedì, altro giro ed altra giornata di Serie B da vivere. Uno dei match da seguire con molta attenzione in questo turno di campionato è senza dubbio quello dell'Adriatico di Pescara, in campo i padroni di casa contro l'Empoli di Pasquale Marino. Una gara come un termometro per misurare la reali ambizioni e possibilità di playoff di entrambe le squadre. Quasi obbligato a fare risultato il Pescara, la formazione di Nicola Legrottaglie e si vicina all'ottavo posto ma non deve perdere nemmeno di vista la zona playout abbastanza vicina visto le poche lunghezze di distacco dalla Cremonese. I biancazzurri avevano ripreso bene il loro cammino dopo i tre mesi di stop conquistando una vittoria importante e convincente contro la Juve Stabia, tre giorni fa invece il gol di Soddimo del Pisa praticamente a tempo scaduto ha inflitto una nuova sconfitta agli abruzzesi. Di contro un Empoli, rivoluzionato nel mercato di gennaio, che punta ad agganciare il treno playoff e giocarsi le sue carte vista anche rosa a disposizione. Il periodo post lockdown ha portato in dote soltanto un punto in due gare visto il pari con il Benevento e la sconfitta di misura contro lo Spezia. La prova del nove sarà all'Adriatico: vincere per agganciare l'ottavo posto e giocarsi tutto nel rush finale.

COME ARRIVA IL PESCARA - Nicola Legrottaglie per l'importante sfida contro l'Empoli non potrà contare sul centrale Davide Bettella e il terzino Masciangelo ma ritrova Luca Palmiero, l'ex Cosenza era in panchina contro il Pisa ma partirà da titolare questa sera al fianco di Busellato in mezzo al campo. Nel 4-4-2 il centrocampo abruzzese sarà completato dalla presenza sugli esterni di Zappa e Memushaj con l'albanese libero di svariare in mezzo. Davanti il grande ex Manuel Pucciarelli, in ballottaggio con Maniero, al fianco del bomber Cristian Galano. In difesa l'unico duello per una maglia è quello tra Crecco e Del Grosso sulla corsia mancina con il primo leggermente in vantaggio.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Ben ventotto reti realizzate in due anni, da ala a centravanti proprio a Pescara per Leonardo Mancuso che per la prima volta tornerà da avversario all'Adriatico. Sarà lui il grande ex della sfida e guiderà l'attacco della formazione di Pasquale Marino affiancato da Gennaro Tutino e Bajrami, partirà invece inizialmente dalla panchina Amato Ciciretti che non è al meglio. In mezzo al campo l'assenza è di quelle importanti, uscito anzitempo contro il Benevento non ha recuperato il giovane mediano Ricci. Al posto di quest'ultimo salgono le quotazioni di Leo Stulac mentre è lotta per una maglia tra Zurkowski ed Henderson ma potrebbe arriva l'occasione da titolare per l'ex Fiorentina.