Serie B, Pescara-Livorno: abruzzesi a caccia di punti pesanti

Il Pescara rischia la retrocessione diretta in Serie C. La cura Sottil non sembra aver sortito gli effetti sperati e gli abruzzesi si giocano tutto o quasi nel match contro il già retrocesso Livorno che, però, prima di prendere cinque reti dal Crotone aveva messo paura alla fresca promossa in A. Dunque massima attenzione per i biancazzurri che sono in ritiro punitivo dopo il k.o. contro il Trapani: rimarrà in ritiro fino alla fine dell campionato. Un segnale importante del presidente Sebastiani. Nella gara delle 21, allo stadio Adriatico, il Pescara cercherà tre punti contro un avversario che non ha più niente da dire per questo campionato. L'ultimo precedente in Abruzzo risale alla scorsa stagione con la vittoria del Pescara per 2-1. L'arbitro sarà Robilotta di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL PESCARA - I padroni di casa non possono sbagliare. Sottil dovrebbe optare ancora per il 3-4-2-1 ma non sono esclude sorprese con Pucciarelli e Clemenza sulla trequarti con Maniero centravanti.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Poco da dire ormai a questo campionato finito in modo molto amaro. C'è spazio per mettere in luce alcuni giovani come Pallecchi, Trovato o Bellandi. Tutti e tre dovrebbero partire dall'inizio con Murilo riferimento offensivo.