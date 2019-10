Serie B, Pescara-Spezia: tante le assenze all'Adriatico

Sarà una gara ricca di defezioni, quella dell'Adriatico di Pescara. Tanti infatti gli assenti sia da una parte che dall'altra, con Vincenzo Italiano chiamato necessariamente a far punti dopo le 5 sconfitte nelle ultime 6 che lo hanno inevitabilmente messo in seria discussione. Insomma, una gara da dentro o fuori per i liguri, che se la vedranno invece con un Pescara che deve ancora trovare la quadra definitiva ma che ha cambiato davvero tanto durante la scorsa estate, con Luciano Zauri che dovrà essere abile a dare ancor più stabilità al suo impianto di gioco per puntare con decisione alla zona play-off.

COME ARRIVA IL PESCARA - Buone notizie per mister Zauri, che recupera Palmiero pronto dunque a riprendere il suo posto in mezzo al campo. Ancora in dubbio Kastanos, alle prese con una fastidiosa ferita al piede che lo tormenta già da un paio di giorni. Probabile la conferma del 3-5-2 già visto nella vittoriosa trasferta di Ascoli, con Galano e Brunori davanti. Unico dubbio legato all'out destro, con Ciofani colpito da un attacco influenzale: pronti, in caso di necessità, sia Zappa che Vitturini. Non destano preoccupazione le condizioni di Fiorillo, che però potrebbe precauzionalmente riposare facendo spazio a Kastrati.



COME ARRIVA LO SPEZIA - Out Marchizza tra i liguri, che starà fuori come minimo un mese e si aggiunge agli infortunati Galabinov e Acampora, con quest'ultimo però ormai sulla via del recupero. Per il resto formazione tipo per Italiano, che confermerà con tutta probabilità Gyasi nel ruolo i centravanti con Ragusa ed uno tra Bidaoui e Ricci a completare il tridente. Ancora in ballottaggio Scuffet e Krapikas per partire dal primo minuto tra i pali degli aquilotti.