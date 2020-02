vedi letture

Serie B, Pisa-Venezia: come uno spareggio salvezza

Siamo ancora a Febbraio, ma Pisa-Venezia, match valevole per la 25/a giornata di Serie B può rappresentare uno spartiacque per la stagione di entrambe le squadre. La classifica è cortissima e in caso di vittoria una delle due squadre potrebbe salire di quota e allontanarsi dalla zona calda. Viceversa chi perde si inguaia sempre di più .I precedenti ufficiali tra le due squadre a Pisa sono 17: in bilancio 9 successi nerazzurri (ultimo 3-1 nei playoff di C-1 2006/07), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella C-1 2006/07) e 4 vittorie lagunari (ultima 1-0 nella Serie B 1991/92). Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA IL PISA - Pisa cooperativa del gol con 15 marcatori diversi. Quella nerazzurra è una delle due squadre cadette che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -7 in 24 giornate, come il Cosenza. Di fronte due delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Ascoli, Juve Stabia, Pescara e Spezia. Sarà 4-3-1-2 per i toscani con Minesso alle spalle di Masucci e Marconi coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Il Venezia è penultimo nella classifica, con 8 calciatori a segno. Venezia una delle 3 compagini cadette che fanno meglio fuori casa che tra le mura amiche, come Cosenza e Cittadella: 18 i punti esterni arancioneroverdi, 10 al Penzo. La squadra veneta è reduce da 7 punti nelle ultime 3 trasferte (2 vinte e 1 pareggiata) e senza subire reti: ultimo gol subito lontano dal Penzo dai lagunari in Juve Stabia-Venezia 2-0 del 21 dicembre scorso, firmato Forte al 62’, con porta blindata da 298’. 4-3-1-2 anche per il Venezia con Aramu alle spalle della coppia formata da Longo e Capello.