Serie B, Pordenone-Chievo: sfida con vista play-off alla Dacia Arena

Fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TWM

Sarà una sfida interessantissima, quella della Dacia Arena tra Pordenone e Chievo. Ambedue le squadre, infatti, hanno perso un po' di terreno rispetto alle zone nobili della classifica, complici le ottime prestazioni recenti di Salernitana, Frosinone e soprattutto Spezia, adesso secondo a -17 dal Benevento. Settimi i ramarri, noni i clivensi, con i tre punti di oggi che rappresenteranno uno snodo cruciale per capire chi potrà scalare qualche posizione nella griglia play-off.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Le uniche incognite in casa neroverde erano legate a Bindi e Burrai, anche se quest'ultimo è di fatto rientrato in gruppo già nel weekend. Si va dunque verso il tandem Strizzolo-Bocalon, con Candellone pronto a subentrare. Per il ruolo di trequartista classico duello a tre tra Tremolada - favorito -, Ciurria e Chiaretti. Possibile il rientro dal primo minuto di Almici sull'out destro.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Non ci saranno capitan Cesar ed Esposito, fermati dal giudice sportivo. Probabile il ritorno a destra di Dickmann, con il tandem d'attacco che sarà formato da Meggiorini ed uno tra Djordjevic e Ceter, con Giaccherini o Vignato nel ruolo di trequartista. Possibile l'inserimento del doppio fantasista dietro l'unica punta, con i già citati Giaccherini e Vignato dietro a Meggiorini e gli altri centravanti pronti a subentrare.