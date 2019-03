Serie B, recupero 22^ giornata: le formazioni ufficiali di Lecce-Ascoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Recupero di campionato questo pomeriggio per Lecce e Ascoli al 'Via del Mare' valido per la 22^ giornata di Serie B. Queste le formazioni ufficiali del match:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, La Mantia.

A disp: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Saraniti, Felici, Pierno, Majer.

Allenatore: Liverani.

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Andreoni, Brosco, Padella, D'Elia; Cavion, Troiano, Addae; Ninkovic: Ciciretti, Rosseti.

A disp: Lanni, Valentini, Rubin, Baldini, Iniguez, Ganz, Quaranta, Casarini, Chajia, Beretta, Coly, Ardemagni.

Allenatore: Vivarini.