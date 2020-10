Serie B, Reggina-Cosenza: derby calabrese al Granillo. Mastour per una maglia da titolare

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

Probabilmente uno dei match di cartello della quarta giornata di Serie B, all'Oreste Granillo di Reggio Calabria è già tempo di derby: Reggina contro Cosenza. Una sfida che manca dal 2017, allora fu la squadra silana ad avere la meglio con un capolavoro di Ettore Mendicino. Era il Cosenza che preparava la corsa storica alla Serie B, in casa Reggina invece si lottava ancora per una permanenza in Serie C. E' cambiato quasi tutto in tre anni, adesso gli amaranto hanno ritrovato la serie cadetta dimostrando dalle prime battute di poterci stare oltre ad avere ambizioni visto il mercato. Gli amaranto proveranno subito a riscattarsi dalla delusione finale di Chiavari, un errore di Rossi e il rigore di Mancosu che hanno negato la gioia del primo successo fuori casa a Menez e compagni. Il Cosenza invece arriva a questa sfida dopo il terzo pareggio in tre gare, due reti segnate e due subite ed una squadra ostica da affrontare. Il derby ha una storia a se e la squadra ospite proverà a farlo suo davanti agli acerrimi rivali. E' una sfida tra due tecnici autoctoni, Toscano reggino con un passato a Cosenza ed Occhiuzzi cosentino e grande amico del tecnico amaranto.

COME ARRIVA LA REGGINA - Dopo il pareggio di Chiavari e la seconda gara in tre giorni, Mimmo Toscano probabilmente cambierà qualche pedina. La novità potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Hachim Mastour dopo l'ottima impressione destata in queste prime gare di campionato. L'ex Milan potrebbe prendere il posto di Nicola Bellomo alle spalle di Menez e Denis. A destra tornerà Delprato dopo l'isolamento fiduciario per le positività riscontrate in U21, motivo dell'assenza di Plizzari. Possibile anche l'utilizzo in mezzo al campo di Ricardo Faty.

COME ARRIVA IL COSENZA - Occhiuzzi a caccia del primo successo stagionale, farlo nel derby calabrese potrebbe essere motivo di orgoglio. Per farlo si affiderà in attacco, probabilmente, ad Ettore Gliozzi al posto del rumeno Petre. Per l'ex Monza una gara speciale, nativo di Siderno proprio in provincia di Reggio Calabria. Baez e Carretta come sempre agiranno alle spalle dell'unica punta. Non ancora a disposizione il colombiano ex Lecce Vera che dovrebbe rientrare alla prossima, in difesa spazio per Ingrosso, Idda e Legittimo.