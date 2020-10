Serie B, Spal-Vicenza: Marino senza punte centrali, Di Carlo ritrova Meggiorini

Alla ricerca della prima vittoria. Spal e Vicenza si sfidano questo pomeriggio al Mazza (ore 14) con il chiaro intento di togliere quel fastidioso zero dalla classifica. La quinta giornata del torneo di Serie B mette di fronte due squadre che stanno soffrendo l’impatto con la nuova categoria. Nei 28 confronti ufficiali in terra estense il bilancio è di 18 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 2 successi ospiti, l’ultimo dei quali però 41 anni fa. Equilibrio perfetto nei confronti tra i due tecnici: 5 vittorie a testa e 3 pareggi. A dirigere la sfida sarà Davide Ghersini, della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Chiocchi. Quarto uomo Sozza.

COME ARRIVA LA SPAL – Tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate per la squadra di Marino che non vince da 17 partite ufficiali (6 pareggi e 11 sconfitte) tra vecchia e nuova stagione. L’’ultima affermazione in casa risale a più di un anno fa in Serie A: 1-0 al Parma firmato Petagna. Rispetto a Empoli il tecnico biancazzurro recupera Berisha, Dickmann e Di Francesco ma resta l’emergenza in attacco dove mancheranno Strefezza e Paloschi, per Covid, oltre a D’Alessandro e Floccari, sulla via del recupero ma non ancora pronto. Marino conferma il 3-4-1-2 con Castro trequartista alle spalle di Sebastian Esposito e Di Francesco, favorito su Brignola per partire dal 1'.

COME ARRIVA IL VICENZA – Due punti in tre gare (una in meno) per i biancorossi, reduci dai pareggi con Pordenone e Salernitana, inframezzati dal match col Monza rinviato. Di Carlo insegue la prima vittoria ma deve risolvere il problema del gol: a segnare per il momento sono stati un difensore (Cappelletti) e un centrocampista (Rigoni). Tutti disponibili tranne Ierardi, infortunato e Scoppa, escluso dai convocati per scelta tecnica. Rientra Meggiorini. L’orientamento di Di Carlo è comunque quello di confermare buona parte della squadra scesa in campo martedì. Avanti dunque con il 4-4-2. Staffetta in porta tra Grandi e Perina. Ballottaggio Pontisso-Cinelli in mediana.