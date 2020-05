Serie B, spunta il 23 giugno come data per la ripartenza. Si finirebbe a metà agosto

Spazio all'ipotesi di ripartenza della Serie B sulle colonne del Corriere Adriatico in edicola che parla di 23 giugno come possibile giorno del nuovo via. “Inizia oggi la settimana decisiva per la ripartenza del campionato di Serie B. Giovedì prossimo si saprà, almeno si spera, se i campionati professionistici riprenderanno o meno. - si legge nel pezzo – Per ora non ci sono date, ma era stato ipotizzato che la Serie B potrebbe tornare in campo attorno al 20 giugno, ma ora spunta la data del 23. Si disputeranno tre gare a settimana e il campionato, se non ci saranno ulteriori interruzioni, dovrebbe finire dopo la metà di agosto”.