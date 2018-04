Serie B, triplo Mancuso fa respirare il Pescara: Spezia battuto 3-2

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Torna alla vittoria ed interrompe la lunghissima striscia negativa, il Pescara. Gli abruzzesi, ora sotto la guida di Bepi Pillon, hanno avuto ragione per 3-2 dello Spezia nel secondo posticipo domenicale di Serie B, ma dopo essere andati avanti per ben tre reti, con la tripletta di Mancuso tra primo e secondo tempo (uno su rigore), ma tanta sofferenza per le reti ospiti di De Francesco e Mulattieri. Successo vitale per gli abruzzesi, che si portano così fuori dalla zona playout. Cinque punti più su, a metà classifica, i liguri.