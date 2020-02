vedi letture

Serie B, Venezia corsaro a Pisa: vittoria in rimonta targata Longo e sorpasso in classifica

Il Venezia coglie un successo importantissimo nella corsa salvezza andando a espugnare il campo del Pisa in rimonta e superando il club toscano in classifica. I padroni di casa passano in vantaggio al 38° con una semirovesciata di Masucci, ma vengono raggiunti nel finale di primo tempo da un calcio di rigore conquistato da Longo e trasformato da Aramu. A inizio ripresa i veneti completano la rimonta con ancora l’ex Inter protagonista: tiro a giro all’angolino con Gori che non può far nulla. I toscani reagiscono e vanno a caccia del pari inserendo anche Vido per Minesso, ma non riescono a concretizzare le tante occasioni con Moscardelli, Gucher e lo stesso Vido che mancano la zampata. Sorride il Venezia, mentre il Pisa mastica amaro.

25^ Giornata

Giocata ieri

Cosenza-Frosinone 0-2 (14' Dionisi, 20' Novakovich)

SABATO 22 FEBBRAIO

Ascoli-Cremonese - Rinviata

Cittadella-Juve Stabia 3-0 (16° rig., 70° Iori, 47° Proia)

Entella-Benevento 0-4 (9° Sau, 14° Insigne, 25° rig. Viola, 85° Coda)

Trapani-Spezia 1-1 (35° Pettinari, 44° Gyasi)

Pisa-Venezia 1-2 (38° Masucci; 41° Rig. Aramu, 47° Longo

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Pordenone-Chievo Verona

Salernitana-Livorno

Crotone-Pescara

LUNEDI' 24 FEBBRAIO

Perugia-Empoli