Vittoria sofferta oggi per il Lecce sul campo della Salernitana. I salentini si sono portati agevolmente sul 2-0 già nel primo tempo grazie ai sigilli di Mancosu e Palombi. Sembrava una vittoria agevole per i giallorossi, che però al 71’ hanno subito il gol dell’1-2 della Salernitana firmato da Anderson. I campani non riescono però a recuperare la gara, che finisce dunque col successo per 2-1 del Lecce.