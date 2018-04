Sirene estere per Bidaoui? Ora bisognerà trattare con l'Avellino

Dopo le voci dei giorni scorsi relativi all'interesse di alcuni club esteri, confermati anche dallo stesso interessato, l'Avellino ha deciso di esercitare l'opzione per il rinnovo di Soufiane Bidaoui e legarlo a sé per un altro anno. Una mossa questa per chiarire che da un lato il club vuole puntare anche in futuro sull'esterno classe '90 arrivato in estate e dall'altra mirata a non perdere il calciatore a costo zero a fine stagione qualora dovessero concretizzarsi le voci di questi giorni. Il belga d'origini marocchine intanto sta recuperando dall'infortunio alla spalla per tornare a disposizione della squadra, e del neo tecnico Foscarini, per il rush finale nella corsa salvezza in attesa che il mercato apra i battenti.