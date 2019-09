© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli studi di Sportitalia, nella serata di ieri, l'ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino ha parlato di quella che è stata la sua ultima esperienza nella fila clivensi: "Siamo stato troppo presi da quello che era successo l'estate prima, si è più pensato a quello che sarebbe potuto capitare che a quello che poi succedeva. Non sapevamo dove avremmo giocato, il mercato non era stato fatto, e ci siamo ritrovato senza persone come Inglese o Dainelli, indispensabili anche nello spogliatoio, non solo in campo. Partire senza di loro non è stato facile. Con l'arrivo di Mimmo Di Carlo ci siamo un attimo risollevati, ma poi con l'anno nuovo non si è decollati, il mercato è stato soprattutto in uscita e il resto è stata storia nota".