SPAL-Salernitana, Djuric su Ranieri: "Esagerava, gli ho detto che faceva meglio a non parlare"

Era il 12 settembre, e Luca Ranieri lasciò il ritiro della Salernitana per tornare alla Fiorentina, che poi lo avrebbe girato alla SPAL, dove il difensore milita attualmente. Alla base di questa decisione, le tante pressioni ricevute privatamente, forse da tifosi o comunque da persone che hanno tentato di minare il percorso dei granata.

Venerdì sera, estensi e campani si sono affrontati, e protagonisti sono stati proprio il difensore e l'attaccante granata Milan Djuric, che sul finire di gara hanno dato vita a un acceso battibecco. Del quale il bosniaco ha parlato nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Cosa ho detto a Ranieri? Che non si era comportato bene rinunciando a venire a Salerno la scorsa estate. Due o tre messaggi di qualche pseudo tifoso non possono farti cambiare idea. In quel frangente della gara stava un po’ esagerando con delle proteste e allora gli ho ricordato, a nome di tutti i miei compagni, che avrebbe fatto meglio a non parlare. Se bisogna mettere la faccia per la Salernitana, io la metto".