Spezia, Ammari verso una maglia da titolare: 11 mesi dopo

© foto di Federico Gaetano

Undici mesi dopo Najib Ammari potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare. A causa del forfait di Giuseppe Mastinu infatti il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha in mente di schierare il franco-algerino dietro le due punte senza così modificare il modulo ormai consolidato senza virare verso il 4-3-3 o addirittura il 4-2-4. Finora Ammari ha giocato otto spezzoni di gara segnando due reti, non superando praticamente mai la mezzora di gioco. Ora, contro l'Ascoli, potrebbe arrivare la sua grande occasione di scendere in campo dal primo minuto a distanza di quasi un anno, l'ultima da titolare di Ammari risale infatti al 17 aprile scorso nella sfida fra la Virtus Entella, sua squadra di allora, e la Ternana.