Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano a suonare forte le sirene estere per l'attaccante dello Spezia David Okereke, una delle rivelazioni del club ligure in questo avvio di stagione. “Credo che questa possa essere la stagione decisiva per lui e la sua carriera” ha spiegato il direttore sportivo Guido Angelozzi a chi gli chiedeva dell'interesse di alcuni club europei. Su tutti, come riporta Il Secolo XIX, c'è lo Standard Liegi che da tempo si sta muovendo per il classe '97 che però potrebbe vedersela con gli spagnoli dell'Eibar che stanno provando a inserirsi in queste ultime settimane.