Spezia, Andrissi: "Addio? Scelta sofferta. Onorato di aver lavorato qui"

© foto di Alberto Mariani

Gianluca Andrissi dopo l'addio allo Spezia ha rilasciato una dichiarazione salutando la piazza ligure dopo appena una stagione: “Oggi si chiude una delle pagine più importanti della mia carriera. Lasciare lo Spezia dopo un anno è davvero una scelta sofferta. Questa è stata una stagione intensa, vissuta tutta d’un fiato. Spezia non è e mai sarà una piazza come le altre; Spezia ti entra dentro e sono davvero onorato di aver fatto parte di questa grande famiglia. - continua Andrissi come si legge sul sito del club - Voglio ringraziare di cuore tutti, dal Presidente Onorario Gabriele Volpi al Presidente Stefano Chisoli per l’opportunità che hanno voluto darmi e per la stima dimostrata; un caloroso saluto all’AD Micheli e a tutti i vicini di scrivania del Ferdeghini, al mister Fabio Gallo, allo staff tecnico, a quello medico, ai magazzinieri, al Settore Giovanile, ai custodi, a tutti coloro che in questi mesi mi hanno fatto sentire parte di un bel gruppo. Un forte abbraccio a tutti quei tifosi che vivono per questa maglia, che la amano incondizionatamente. Magari questo non sarà un addio, ma solo un arrivederci”.