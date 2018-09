Spezia, Angelozzi: "Con Di Natale è stato amore a prima vista"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore Generale dello Spezia Guido Angelozzi in conferenza stampa ha parlato dell'arrivo di Antonio Di Natale come collaboratore tecnico spiegando i motivi della scelta: "Durante l'estate si è presentata la possibilità di arricchire ulteriormente la Società sia sotto l'aspetto professionale che umano e siamo felici di esser qui oggi a raccontare un bel lieto fine; con Di Natale è stato amore a prima vista, abbiamo condiviso tanti aspetti ed anche grazie alla pressione positiva di mister Marino, tutto si è risolto per il meglio. - conclude Angelozzi come riporta il sito del club - Di Natale ha doti umane importanti, è un valore aggiunto per noi e andrà a completare uno staff di assoluto livello".