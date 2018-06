Spezia, Angelozzi: "Qui per costruire, per me è come tornare a casa"

Guido Angelozzi si presenta come dg dello Spezia. In conferenza stampa, il dirigente ha così parlato del suo ritorno nel club ligure: "Con il Presidente Onorario ci è voluto un attimo a trovarsi. Tiene tanto allo Spezia, mi ha chiesto se volevo tornare, ha voglia di migliorare. Sono tornato a casa, sono felice, sento di poter fare qualcosa di importante. Lavoro, serietà e una squadra che faccia divertire, che sappia dare soddisfazioni, con cuore. Se si ha paura di fare le cose, meglio stare a casa; a me piace costruire, sono qui per questo", ha detto.