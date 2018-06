Spezia, Angelozzi: "Qui per fare grandi cose. Doronzo? Probabile"

© foto di Alessio Alaimo

Il nuovo direttore generale Guido Angelozzi ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno nel club ligure e dei piani per la prossima stagione: “Sono molto felice di essere nuovamente qui, ci eravamo visti lo scorso anno con il presidente e l'ad Micheli, ma avevo un contratto e non si è fatto nulla, mentre adesso è stato più facile. L’anno fatto qui allo Spezia è stato positivo e ho un bel ricordo, il rapporto con la società, la città e i tifosi è rimasto molto buono. Devo ringraziare il Sassuolo, una società che investe molto sulla costruzione e sui giovani, che mi ha permesso di trascorrere tre anni con successi e traguardi importanti che spero di raggiungere anche qui. DS? No, non ci sarà perché ci sono già io, ma ci sarà un capo scout. Doronzo è una persona con cui ho lavorato in passato ed è probabile un suo arrivo. La società mi ha fatto tre anni di contratto, quindi si deve iniziare a creare la base per riuscire a conquistare la serie A, non ci si deve aspettare nulla per quest'anno, ma nei prossimi certamente sì altrimenti non sarei venuto qui. - continua Angelozzi come riporta Speziacalcionews.it - La tematica dell’allenatore è certamente una delle più importanti. Stamattina ho incontrato Gallo e abbiamo parlato, la scelta del tecnico è quella più difficile e va fatta con attenzione e convinzione, quindi ci vuole pazienza. La nostra idea è quella di trovare un tecnico che sposi la filosofia che vogliamo portare avanti. Rosa? Chi indosserà la maglia delle aquile dovrà dimostrare attaccamento e cuore, caratteristiche fondamentali. Maggiore? Ho parlato con il suo procuratore e sto lavorando al rinnovo, conto sulla professionalità del ragazzo”.