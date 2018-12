Spezia, Angelozzi: "Squadra giovane certi passi falsi possono capitare"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento difficile, difendendo la squadra dalle critiche: “Ad Ascoli abbiamo giocato una gara con alti e bassi, una gara maschia nella quale abbiamo trovato modo per renderci pericolosi anche nel primo tempo senza però trovare il gol e subendo il raddoppio solo nel finale di gara. Sotto di due reti abbiamo iniziato a giocare, ma senza riuscire a concretizzare la mole di gioco creata. Non voglio trovare alibi perché ci porterebbero fuori strada, tutti sbagliano compresi gli arbitri, ma preferisco soffermarmi sui nostri errori che possono essere risolti con il lavoro. Siamo all'inizio di un percorso, domenica abbiamo fatto un passo indietro, ma nella crescita di una squadra giovane certe situazioni possono capitare, l'importante è avere le idee chiare, non pensare alla classifica, ma piuttosto al progetto che stiamo portando avanti. - continua Angelozzi come riporta il sito del club – A gennaio potremmo sfoltire un po' in mezzo al campo se qualcuno desidererà di trovare più spazio, ma non cederemo alle richieste che potrebbero arrivare. Inoltre non dimentichiamo che rientreranno finalmente Erlic e Mastinu, che saranno i nostri primi acquisti invernali. Il pubblico? Sicuramente la televisione ha influito ovunque riguardo le presenze allo stadio, ma noi abbiamo una risorsa importante e dobbiamo tenerci stretti i nostri tifosi; ringrazio pubblicamente chi è venuto ad Ascoli e chi ci segue con assoluta costanza, perché il loro apporto è fondamentale".