© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi giorni dall'avvio del campionato, salvo sorprese, lo Spezia è in ansia per le condizioni del difensore Martin Erlic, arrivato in estate dal Sassuolo in prestito. Il giovane calciatore ha subito una botta al ginocchio nella giornata di ieri, un colpo che non fa ben sperare a causa del gonfiore che si è subito manifestato con il rischio che il problema possa riguardare i legamenti e/o il menisco e portare così a un lungo stop del croato. Erlic si è messo così in viaggio verso Sassuolo per essere visitato dai medici del club emiliano e sottoporsi a esami più approfonditi. Lo riporta Il Secolo XIX.