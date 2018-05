Spezia, avviati i contatti con l'Inter per Di Gregorio

13.48 - IL REBUS DELLA CLAUSOLA - Secondo fonti vicine al Napoli, la clausola sarebbe sempre in scadenza al 31 maggio. Le voci sul 22 maggio, però, continuano a farsi forti ma, a prescindere da questo, De Laurentiis ha finito la pazienza e vuole sciogliere i dubbi nelle prossime ore. 13.18...

LIVE TMW - Ore decisive per il futuro di Sarri. De Laurentiis a Milano

Roma, Monchi a caccia di un regista: Seri e Torreira i nomi in lista

Milan, ieri nuovo summit sul mercato. In attesa della UEFA: tre ipotesi

Inter, riscatto complicato per Cancelo: torna di moda Vrsaljko

Il punto sulla panchina - Bivio Benevento: sale Bucchi per il post De Zerbi

Fiorentina, dal Corinthians in arrivo il giovane difensore Deverlan

Napoli, il futuro di Callejon in bilico. Suso il sostituto naturale

Inter, non solo De Vrij e Lautaro: altri tre colpi per rinforzare la rosa

Torino, 50 giorni per far felice Mazzarri. Zaza e Izzo nel mirino

Juventus, Higuain può andare via per una proposta da almeno 60 milioni

Monaco, non solo Lichtsteiner. Occhi su Barreca

Milan, oggi incontro in sede con l'intermediario di Morata del Chelsea

Sirene dalla Serie B per Michele Di Gregorio . Il portiere di proprietà dell'Inter in questa stagione protagonista di un'ottima annata a Renate, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX , è finito nel mirino dello Spezia che ha già avviato i contatti con la società meneghina.

