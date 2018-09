Spezia, Bachini in prova. Potrebbe essere l'innesto last minute

© foto di Giuseppe Scialla

Lo Spezia continua la ricerca, nel ricco mare degli svincolati, di un centrale difensivo che possa tappare la falla aperta dall'infortunio di Martin Erlic, operato al menisco la scorsa settimana. Per questo in ritiro a Follo è arrivato il classe '95 Matteo Bachini, reduce dall'esperienza alla Juve Stabia e con un passato nelle giovanili dell'Empoli e al Tuttocuoio. Il calciatore, che non occuperebbe posto nella lista over, sosterrà un periodo di prova agli ordini di Pasquale Marino come riferisce Il Secolo XIX.