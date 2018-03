Spezia, Capelli: "Dobbiamo spazzare via questo momento no"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il difensore centrale Daniele Capelli ha parlato in conferenza stampa del momento negativo dello Spezia partendo dalla sconfitta contro il Perugia nell'ultimo turno: “Dopo una gara attenta e ordinata a Bari non siamo stati altrettanto bravi a Perugia, dopo un inizio equilibrato abbiamo subito due gol in pochi minuti che ci hanno tagliato le gambe. Abbiamo provato una reazione, ma di rabbia e con poca lucidità e così è complicato fare gol e rimontare. Siamo molto amareggiati, poche volte siamo stati così brutti quest’anno e ora bisogna chiudere questo momento in cui stiamo raccogliendo pochi punti per arrivare alla salvezza. Il loro raddoppio? Con De Col a terra, l’arbitro avrebbe potuto fischiare come sempre si fa quando un giocatore rimane a terra in area, poi caso vuole il tiro sia finito proprio su Pippo e di li sui piedi di Cerri, mi sono anche preso un po' con lui perché ha tirato, ma a mente fredda è quello che avrei fatto anch'io in quella situazione. - continua Capelli come riporta il sito del club – Fino a poco tempo fa eravamo una delle sorprese più piacevoli, ma due o tre gare sottotono non possono cambiare le nostre sicurezze. La vera forza dobbiamo dimostrarla adesso, in una gara difficilissima e fondamentale per spazzare via questo periodo sottotono. Arriviamo a quota 50 e poi penseremo a tutto il resto, play off compresi”.