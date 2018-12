Spezia, Capradossi: "Felice di come sta andando il mio percorso qui"

© foto di Image Sport

Elio Capradossi, autore del gol del pareggio dello Spezia contro il Palermo, ha parlato al termine della partita: "Sono molto contento per il gol, sono stato bravo e fortunato, speravo che il tiro di Bartolomei finisse in quel punto ed è andata bene; si tratta della mia prima rete tra i professionisti, nelle ultime partite c'ero andato vicino in un paio di occasioni e per fortuna in questa occasione è arrivato nel momento giusto. Trovare il pareggio dopo pochi minuti dal vantaggio del Palermo è stato importante, ma il merito è di tutta la squadra, perché non ci siamo disuniti, proseguendo così come avevamo iniziato il match, giocando con determinazione ed intelligenza. Quando si difende tutti insieme e concentrati per noi difensori è più semplice, anche quando si affrontano squadre ben attrezzate come il Palermo. Sono contento di come sta andando il mio percorso qui, era ciò che speravo ed ora voglio proseguire sulla strada intrapresa, con l'augurio che ricapitino tante altre giornate come questa; vogliamo finire al meglio l'anno, ci attendono due partite difficili e dovremo stare molto attenti".