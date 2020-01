© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminata la sosta invernale, le Aquile di Vincenzo Italiano sono pronte a tornare in campo e lo faranno domani alle ore 15:00, quando sul terreno del "Picco" arriverà il Cittadella di mister Venturato, battuto nel match di andata ed in piena zona playoff.

Per l'occasione mister Italiano dovrà ancora fare a meno di Bidaoui, Bastoni e Galabinov, ma potrà contare per la prima volta sul nuovo acquisto M'Bala Nzola, alla prima chiamata in maglia bianca, oltre a Martin Erlic, assente per squalifica nell'ultimo turno disputato nel 2019.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Scuffet, Krapikas, Barone

Difensori: Vignali, Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer

Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci M., Mastinu, Bartolomei, Reinhart, Maggiore, Erlic

Attaccanti: Burgzorg, Ricci F., Gyasi, Nzola, Gudjohnsen, Ragusa