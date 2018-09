Spezia, Crimi: "Bravi a crederci e a trovare l'episodio decisivo"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Una prima da titolare in maglia bianca da ricordare per Marco Crimi, capace non solo di interpretare un'ottima gara, ma anche di deciderla, trovando la stoccata vincente in avvio di ripresa: "Il caldo oggi non ci ha certamente aiutato, ma siamo stati bravi a crederci ed a trovare l'episodio decisivo contro una squadra forte e ben organizzata.

Il gol? Conclusione non fortissima, ma che ha trovato la deviazione decisiva di un difensore che ha ingannato Paleari; gli episodi nel calcio sono decisivi, proprio per evitarne a sfavore dobbiamo assolutamente essere più cinici, tranquilli e concentrati.

Presto per parlare di riscatto personale, siamo ancora agli inizi e la scorsa annata ha lasciato il segno, pertanto voglio fare bene e continuare a concentrarmi sul campo, provando a fare sempre del mio meglio per aiutare questa squadra.

Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, dobbiamo correre di più e meglio, ma stiamo crescendo partita dopo partita e proprio questo è l'aspetto più importante".