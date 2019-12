Spezia, derby indimenticabile per Mastinu. Ora l'incubo è davvero finito

Una serata così Giuseppe Mastinu la aspettava da almeno nove mesi, quando un nuovo infortunio al crociato fermò il suo recupero costringendolo a un lunghissimo periodo di riabilitazione finito solo poche settimane fa con il rientro in campo dopo circa un anno e mezzo (dal marzo 2018 fino al novembre 2019 con nel mezzo i pochi minuti in campo contro il Pescara quando subì il secondo infortunio). Nella sentitissima gara contro il Livorno, un vero e proprio derby, nel giorno del centenario del Picco il centrocampista classe ‘91 sfodera una delle sue migliori prestazioni con la maglia dello Spezia decidendo a favore dei liguri una sfida importante anche da punto di vista della classifica.

Nel nuovo ruolo che gli ha cucito addosso mister Italiano, quello di mezzala con libertà di inserirsi in avanti, Mastinu ha prima fornito l’assist a Ragusa per il vantaggio alla mezzora e poi chiuso la gara con il suo primo gol stagionale, un gran diagonale dalla distanza, che mette la classica ciliegina sulla torta a una prestazione totale in cui dimostra di avere nelle sue corde anche la capacità di rincorrere e mordere le caviglie avversarie rendendosi utile in fase di ripiegamento e dando una mano alla difesa. La fine di un incubo e l’inizio di un nuovo capitolo con la maglia di quello Spezia che nel corso dei mesi bui, così come tutta la tifoseria e la città, gli ha sempre fatto sentire il proprio sostegno e affetto.