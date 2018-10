Spezia, dopo l'esordio per Gudjohnsen jr può arrivare la 1^ da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo cinque gare passate in panchina a osservare i compagni in campo contro il Carpi è arrivato anche il tanto atteso, e in parte inaspettato, debutto per Sveinn Aaron Gudjohnsen, ultimo di una stirpe di calciatori che hanno fatto la storia dell'Islanda calcistica (Nonno Arnór ha vestito 73 volte la maglia della nazionale, mentre il padre Eidur, 88 presenze, è il miglior marcatore di sempre). Entrato alla mezzora per sostituire l'infortunato Galabinov, il classe '98 si è mosso bene risultando prezioso nel finale anche se un giudizio più completo potrà essere dato solo quando avrà giocato un numero di partite superiore. Per ora il ragazzo si gode l'esordio, celebrato dalla stampa islandese e anche dal padre che si è complimentato con lui pubblicamente su Instagram, e la possibilità di essere titolare contro il Livorno, in una gara molto sentita dalle due tifoserie. In casa Spezia infatti si attende di capire l'entità del problema accusato da Galabinov che però potrebbe non recuperare per la sfida dell'Ardenza. A quel punto Marino potrebbe puntare su David Okereke spostandolo al centro dell'attacco, come già accaduto in passato, o proprio sull'islandese Gudjohnsen.