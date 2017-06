Spezia, ds Andrissi: "Acquisteremo soprattutto giocatori esperti"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il direttore sportivo dello Spezia, Gianluca Andrissi, ha parlato dei progetti della società ligure per la prossima stagione: "Faremo un lavoro mirato sull'acquisto di giocatori esperti, valuteremo anche alcuni prestiti. Non ci sarà smobilitazione, faremo in modo che la società abbia una forza tale da sostenere questo progetto a lungo. Quindi l'obiettivo primario è mantenere la categoria, poi ci toglieremo altre soddisfazioni".