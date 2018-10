Spezia, dubbio Galabinov. Ma il bulgaro dovrebbe essere titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia si presenta alla sfida contro il Pescara capolista senza il suo attaccante più in forma – David Okereke – e con quello più esperto – Andrey Galabinov – in non perfette condizioni. Il primo infatti dovrà saltare le prossime due gare, mentre il secondo è appena rientrato da un problema fisico e non ha probabilmente 90 minuti nelle gambe. Il tecnico Pasquale Marino sembra però orientato a schierare dal primo minuto il bulgaro con Gyasi, che è il primo sostituto di Galabinov qualora quest'ultimo non desse garanzie adeguate, e Bidaoui sulle corsie laterali del tridente. Difficile invece ipotizzare l'utilizzo di Gudjohnsen dal primo minuto, sarebbe la prima volta, visto che l'islandese appare ancora acerbo.