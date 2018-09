Spezia, Galabinov al 45': "Ci sono i presupposti per portarla a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrej Galabinov, attaccante dello Spezia, ha parlato al termine del primo tempo del match con il Cittadella: "Potevo far gol su cross di Bidaoui, ma mi sono ritrovato il pallone troppo sotto. Ci rifaremo. Giochiamo con un uomo in più e ci sono tutti i presupposti per poterla portare a casa".