Spezia, Gallo-Andrissi tandem per il rilancio del club ligure

IL TREND - Nel corso degli ultimi anni l'obiettivo dello Spezia è sempre stato quello di consolidarsi nella prima metà della classifica, con i playoff come traguardo di prestigio. Non sempre però i risultati hanno accontentato la proprietà del club e così la scorsa estate la scelta è stata quella di avviare un nuovo ciclo tecnico con Gianluca Andrissi nel ruolo di Ds e Fabio Gallo in panchina. Via anche molti giocatori di primo piano del precedente corso (Migliore, Valentini, Chichizola, Piccolo, Sciaudone solo per citarne alcuni) con l'idea di ripartire con un progetto a medio termine. La situazione di classifica attuale, però, vede gli aquilotti ancora in corsa per la qualificazione al post-season: un fattore di non poco conto per il futuro di Gallo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Formalmente Fabio Gallo è legato allo Spezia fino al termine della stagione, con un'opzione che permette al club del patron Volpi di prolungarne la durata. Ben più consolidato e forte il rapporto fra il tecnico e il ds Andrissi. I due hanno lavorato insieme anche a Como e con risultati sempre apprezzabili. In caso di qualificazione ai playoff o di uno Spezia in corsa fino alla fine per quel traguardo la conferma dell'allenatore appare quasi scontata.

Contratto fino al 2018 con opzione a favore della società per le stagioni successive

Permanenza: 90%