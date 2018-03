Spezia, Gallo: "Bari? Sfida affascinante che si prepara da sola"

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida del "San Nicola", valida per il recupero del 28° turno di campionato, il tecnico aquilotto Fabio Gallo analizza così il momento dei suoi ed i temi del match che vedrà come avversario il Bari di Fabio Grosso: "Quando si devono affrontare incontri così ravvicinati, in primis ci si prepara cercando di recuperare più energie mentali possibile, ma c'è da dire che la sfida del "San Nicola" è una gara che tutti vorrebbero giocare e che si prepara da sola, perchè affronteremo un avversario di grande rilievo e le motivazioni non mancheranno.

Il Bari è una squadra che ha nelle sue caratteristiche principali il possesso ed il saper addormentare la gare per poi colpire nel momento più propizio, quindi noi dovremo essere bravi ad interpretare l'incontro, cercando di sfruttare al massimo le occasioni che riusciremo a creare e che il Bari ci concederà.

Turnover? Qualche cambio sarà inevitabile, serviranno energie fresche, anche pensando alla sfida che ci attende sabato prossimo; ho una rosa composta da titolari, anche se le scelte cadono spesso sugli stessi giocatori, ma sono consapevole di poter contare su tutti i miei ragazzi e chi scenderà in campo saprà farsi valere.

Forte? E' un esempio da seguire per tutti quanti, si è sempre fatto trovare pronto ed ha saputo sfruttare al meglio le possibilità avute.

Stadio caldo? Sarà bello giocare davanti a cosa, deve essere una motivazione in più".