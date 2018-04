Spezia, Gallo: "Sei gare al massimo. Futuro? Sono sereno"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha parlato in vista della sfida contro il Pescara del momento che sta attraversando la squadra e degli obiettivi finali: “Al momento la nostra classifica dice che non c'è nulla di ancora matematico né verso l'alto, né verso il basso e non concederò a nessuno la possibilità di pensare diversamente dall'obiettivo che è fare sei gare al massimo. La sconfitta contro il Brescia non è figlia della sfortuna, ma di quattro nostri errori nella stessa azione e questo mi ha fatto arrabbiare molto, perché è successo in una situazione su cui lavoriamo da tempo. Questo Pescara è diverso da quello di Zeman, è cambiato per filosofia di gioco, ma non per caratteristiche degli uomini. Dovremo essere attenti a capire quali sono le loro caratteristiche perché non possiamo più concedere errori sbagliando l’interpretazione del momento, martedì è successo questo. - continua Gallo come si legge sul sito del club ligure – Non andare ai play off non può essere considerato un fallimento, l'obiettivo di inizio stagione lo conosciamo tutti anche se dopo il mercato di gennaio si poteva alzare l'asticella, ma Palladino l'ho avuto poco a disposizione e Mora ha avuto qualche problema d'adattamento. Futuro? Sono sereno, per quanto fatto dal primo giorno, abbiamo fatto qualche chiacchiera con la società, cose normali nel calcio, ma ora la priorità è cercare di fare il meglio fino alla fine".