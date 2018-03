Spezia, Gallo: "Voglio una prestazione determinata e di personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l'Ascoli tornando anche sulla gara persa contro il Perugia nell'ultimo turno: “Sabato abbiamo subito una sconfitta pesante, frutto di una prestazione non positiva anche se nella prima mezzora di gioco la gara è stata equilibrata. La nostra reazione dopo i due gol subiti non è stata dei migliori, sono mancati temperamento e voglia. Lunedì c'è stato un confronto schietto come nostra abitudine, una chiacchierata più proficua di un allenamento a mio modo di vedere. Contro l'Ascoli ci aspettiamo una gara chiusa, d'attesa dove non dovremo avere fretta, la squadra deve stare serena provando a fare quello che sa fare e sfruttando le occasioni che capiteranno. Vogliamo fare una prestazione di personalità e carattere, organizzati e coesi per cercare di vincere questa gara. - continua Gallo come si legge sul sito dei liguri – Il nostro dispiacere è quello di non riuscire in questo momento a dimostrare il nostro amore e attaccamento per questa piazza a cui teniamo moltissimo. Formazione?

Mastinu non sarà della partita, mentre è rientrato Palladino tra i disponibili, si è allenato tutta la settimana con il gruppo. Mancherà Pessina che è in Nazionale, mentre Maggiore è rientrato ieri senza aver giocato. Abbiamo cercato di recuperare fisicamente e mentalmente dopo una partita pesante”.