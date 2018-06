Spezia, Iachini in pole per la panchina. Zanetti outsider

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'arrivo del direttore generale Guido Angelozzi si accende la corsa alla panchina dello Spezia nella prossima stagione. In pole c'è Giuseppe Iachini, che con Angelozzi ha lavorato al Sassuolo nell'ultima stagione, che vanta una solida esperienza fra Serie A e B, dove ha vinto due campionato con Chievo Verona e Palermo. Alle sue spalle c'è Marco Baroni che però ha ancora un contratto col Benevento con una clausola di rescissione fissata a 400mila euro, cifra che lo Spezia non avrebbe intenzione di spendere. Seguono a vari titolo Attilio Tesser, Roberto Breda e Stefano Sottili. L'outsider, come riporta Il Secolo XIX, è invece Paolo Zanetti allenatore emergente che bene ha fatto alla guida del SudTirol.