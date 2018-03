Spezia, il rinnovo di Maggiore può diventare un caso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischia di diventare un caso il rinnovo di Giulio Maggiore, centrocampista classe '98, con lo Spezia. Come riporta Il Secolo XIX le parti non si sentono da qualche tempo, ma hanno in programma un incontro per parlare sopratutto delle cifre del rinnovo, che sarà fino al 2021, visto che al momento c'è molta distanza. Le recenti panchine del giocatore, titolare solo contro la Ternana per circa un'ora, potrebbero aver complicato i piani anche se la società non ha intenzione di perdere il promettente centrocampista a prezzo di saldo la prossima estate.