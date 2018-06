Spezia, il saluto di Juande: "Ho sempre dato il massimo per la maglia"

© foto di Federico Gaetano

Dopo quattro anni di militanza, intervallati da una stagione in prestito al Murcia, il centrocampista Juande ha salutato attraverso i social lo Spezia e la città de La Spezia per quanto ricevuto in questi anni: “Voglio ringraziare di cuore lo Spezia e tutte le persone del Golfo dei Poeti per la splendida esperienza che ho vissuto, per l'opportunità di giocare in Italia e conoscere questo bellissimo paese. Sono davvero onorato di aver fatto parte di questa grande famiglia. È stato un onore vestire questa maglia e aver trovato uno spogliatoio fatto di uomini veri e grandi professionisti. Tutte le volte che mi è stata data la possibilità di scendere in campo ho sempre cercato di dare il massimo con la consapevolezza di non essermi mai tirato indietro. Mi dispiace non aver avuto la possibilità di dire addio ai tifosi, alla società e alla città nell'ultima gara della stagione al Picco, ma come sempre ho rispettato le scelte dell'allenatore. - continua lo spagnolo – Ringrazio i tifosi che mi hanno sempre rispettato e un grazie anche a Nenad Bjelica che è la persona che mi ha portato in Italia e fatto vivere un meraviglioso anno e mezzo con lui. Vi saluto e vi mando un grande in bocca al lupo per il futuro. Forza Spezia!”.