Spezia, in arrivo l'islandese Thor Willumsson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio potrebbe arrivare un altro islandese nella rosa dello Spezia. Come riporta Il Secolo XIX il club aquilotto ha già messo gli occhi su Willum Thor Willumsson, centrocampista classe 1998 in scadenza con il Braidablik. Per il calciatore (sul quale ci sono gli interessi anche del Feyenoord e dell'ADO Den Haag) sul tavolo un accordo triennale con opzione per una ulteriore stagione.