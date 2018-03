Spezia, incontro per il rinnovo di Corbo. Ma nel futuro c'è il Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei prossimi giorni lo Spezia si incontrerà con Enzo Raiola per discutere il futuro del difensore classe 2000 Gabriele Corbo che dovrebbe rinnovare firmando un quinquennale, ma che difficilmente resterà in Liguria visto il pressing del Bayern Monaco che potrebbe prelevarlo, se non ci sarà accordo, secondo il parametro internazionale che si aggira sui 255mila euro. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che sul calciatore ci sono anche la Juventus e l'Inter, con i bianconeri che già tentarono nel 2017 di prelevare Corbo (prestito biennale da 200mila euro con opzione per il riscatto) sentendosi però dire di no dal ragazzo e dalla famiglia. Il Bayern è comunque avanti avendo già fatto svolgere le visite mediche al ragazzo e avendolo testato, con ottimi risultati, per una settimana.