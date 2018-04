Spezia, Lopez: "Felice per il gol, ora dobbiamo dare il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Alberto López, difensore dello Spezia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Empoli (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Sei soddisfatto di quello che hai fatto oggi?

"Sì sono felicissimo per il gol. Segnare contro la capolista è sempre bello. Un punto un po’ stretto, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ora dobbiamo cercare la spinta finale per giocare i play off".

Vedi similitudini con la stagione scorsa?

"Penso che le cinque o sei che stanno avanti hanno ottime qualità. Abbiamo tante similitudini con il Benevento, anche quest’anno nello stesso periodo c'è stato il momento negativo. Si è importantissimo, ora devi fare risultati utili. Quando ci sei dentro è un altro campionato, se entra lo Spezia siamo quelli che hanno meno da perdere".