Spezia, Marino: "Abbiamo pagato a caro prezzo i primi 20 minuti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, ha analizzato la sconfitta in casa della Cremonese (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della società ligure in conferenza stampa: "Entriamo sempre in campo un po' contratti, poi dopo aver superato le prime difficoltà entriamo in partita ed iniziamo a giocare come sappiamo. Anche oggi abbiamo pagato a caro prezzo i primi venti minuti di gioco: dobbiamo migliorare, non possiamo sempre attendere di prendere uno schiaffo per poi reagire. Episodi? Direzione di gara un po' fiscale nei nostri confronti, ma non di certo determinante".