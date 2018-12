Spezia, Marino: "Contro il Cosenza vogliamo tornare a sorridere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino alla vigilia della sfida contro il Cosenza ha parlato in conferenza stampa chiedendo alla squadra di riscattarsi subito dopo la sconfitta di Ascoli: “Dobbiamo cercare di trasformare questa rabbia in energia positiva per tornare a sorridere sul nostro terreno contro il Cosenza. Loro arrivano da due risultati importanti, hanno il morale alle stelle, ma abbiamo la consapevolezza di poter fare una grande partita. L'appoggio dei tifosi fa sicuramente la differenza quando giochiamo al Picco, ma se escludiamo le prime due gare lontano dalla Liguria, la squadra, pur raccogliendo poco, ha sempre giocato bene e credo sia mancato solo quel cinismo indispensabile per cogliere punti pesanti in trasferta. - continua Marino come riporta sul sito dei liguri – Galabinov? Ci mancano i suoi gol, ma sta vivendo una stagione condizionata da una preparazione iniziata in ritardo, poi manca un giocatore come Mastinu capace di giocare in più ruoli e cambiare la partita in ogni momento. Dobbiamo sopperire alle assenze con voglia e determinazione, cercando di dare sempre qualcosa in più. Pierini? E' partito fortissimo, poi qualche problema fisico e la luce dei riflettori lo hanno frenato, ma ha qualità importanti, deve migliorare sul lato della cattiveria e cercare di ritornare a proporsi come nelle prime uscite”.