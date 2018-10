Spezia, Marino: "Dobbiamo iniziare a far punti anche in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa della sfida sentitissima contro il Livorno: “Dobbiamo cercare di cogliere punti anche lontani dal Picco, finora in trasferta abbiamo pagato a caro prezzo le poche occasioni concesse e meritavamo di tornare a casa con qualche punto. La sfida contro il Carpi ha lasciato indicazioni importanti perché la squadra non ha risentito della terza partita in una settimana riuscendo a recuperare lo svantaggio iniziale e continuando a giocare fino alla fine. Stiamo crescendo e abbiamo lavorato tanto sul piano psicologico, ora non ci resta che dare continuità ai risultati anche lontano dalla nostra casa. A Livorno sarà una partita difficile per entrambe, noi affronteremo una squadra che ha fame di punti e che vuole trovare la prima gioia stagionale davanti ai propri tifosi, ma dovremo fare il massimo per trovare un risultato positivo. - continua Marino come riporta il sito del club – Loro hanno grande esperienza e qualità tecnica, hanno un trascinatore come Diamanti che è in grande forma, e ha giocatori veloci che possono far male nelle ripartenze. Tifosi? So che ci seguiranno tanti tifosi ed ho ben chiaro il significato che per loro ha questa partita, sarà una motivazione in più per portare a casa un risultato positivo, cercando di farli tornare a casa con il sorriso; le prestazioni e la continuità di risultati aiutano a creare entusiasmo, sappiamo che dipende in primis da noi".