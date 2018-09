Spezia, Marino: "Vogliamo riscattarci dopo una sconfitta evitabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Cittadella capolista a punteggio pieno della Serie B: “A Cremona siamo entrati in campo contratti e ci sono voluti due gol per reagire, ma ovviamente non è questo che vogliamo e dobbiamo iniziare il match con ben altro piglio. La squadra ha comunque creato numerose occasioni, ma è chiaro che dobbiamo migliorare certi automatismi e contro il Cittadella voglio vedere lo stesso approccio visto contro la SPAL. In settimana abbiamo messo in campo la voglia di riscattarci dopo una sconfitta evitabile anche se l'avversario che ci attende è di quelli tosti, ma le motivazioni contro la capolista non mancheranno. - continua Marino come riporta il sito ufficiale dei liguri – Lamanna è ancora out, ma il recupero procede bene, Crivello sta mettendo minuti nelle gambe e gli servirà ancora qualche partita. Bidaoui? È pronto, difficile dire quanta autonomia possa avere, ma sta bene ci darà una grande mano. Ricci? A mio modo di vedere sta facendo un discreto campionato, quando la squadra ha giocato lui si è fatto trovare pronto, normale che quando tutto il collettivo inizia a stentare, anche lui inizia a faticare, ma questo vale per tutti, visto che il calcio è uno sport di squadra".