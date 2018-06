Spezia, Mora può partire. Piace all'Hellas Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato a gennaio per rinforzare il centrocampo dello Spezia in lotta per i play off Luca Mora potrebbe cambiare maglia dopo solo pochi mesi in Liguria. Complice anche il cambio di dirigenza, con l'arrivo di Angelozzi e quello probabile di Doronzo, per il calciatore – che ha un contratto pesante fino al 2021 – non ci sarebbe spazio nello Spezia del futuro. Su di lui, come riporta Il Secolo XIX ci sarebbe però l'interesse dell'Hellas Verona che vuole costruire una squadra che possa riconquistare la Serie A.