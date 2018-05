Spezia, Mora: "Sogno di tornare in serie A con gli aquilotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Mora, centrocampista dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa: "Non ho fatto una seconda parte di stagione positiva, non sono riuscito a far vedere il mio valore in campo. Quando si cambia squadra dopo tre anni, però, ci sono tanti fattori che possono incidere, anche se non voglio cercare alibi. Tornare in serie A? Lo spero. Sono venuto qui perché credo che possa ricrearsi qualcosa di similie alla promozione della Spal. Adesso vogliamo chiudere bene la stagione, contro il Parma all'ultima giornata saà una grande serata di sport".